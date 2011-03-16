Россия вывозит своих граждан из Японии
16 марта 2011, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]
Российская стороны вывозит из Японии семьи сотрудников отечественных учреждений, но об эвакуации всех россиян речь пока не идет. Об этом сообщает российский МИД.
"В связи со складывающейся в Японии обстановкой принято решение о временном выезде из страны ориентировочно 18 марта членов семей сотрудников российских учреждений в Японии, включая посольство в Токио, генеральные консульства, торговое представительство и ряд других", - сообщили в министерстве.
Ранее МИД уже заявлял, что Россия располагает всеми необходимыми средствами для эвакуации россиян из Японии, если таковая потребуется.