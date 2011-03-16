Россия вывозит своих граждан из Японии

Российская стороны вывозит из Японии семьи сотрудников отечественных учреждений, но об эвакуации всех россиян речь пока не идет. Об этом сообщает российский МИД.



"В связи со складывающейся в Японии обстановкой принято решение о временном выезде из страны ориентировочно 18 марта членов семей сотрудников российских учреждений в Японии, включая посольство в Токио, генеральные консульства, торговое представительство и ряд других", - сообщили в министерстве.



Ранее МИД уже заявлял, что Россия располагает всеми необходимыми средствами для эвакуации россиян из Японии, если таковая потребуется.