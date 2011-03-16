Наталья Васильева отстранена от должности пресс-секретаря Хамовнического суда

Хамовнический суд Москвы, приговоривший к 14 годам колонии экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, снял с Натальи Васильевой обязанности пресс-секретаря.



14 февраля Наталья Васильева в интервью «Газете.Ru» заявила о давлении Мосгорсуда на судью по делу ЮКОСа. Она рассказала, что приговор Ходорковскому был написан судьями Мосгорсуда и навязан председателю Хамовнического суда Виктору Данилкину.



«Пресс-секретарем Хамовнического суда Москвы являлась Милентина Капусткина, которая также участвовала в процессе по делу Ходорковского и Лебедева в качестве секретаря судебного заседания, поэтому временно ее обязанности стала исполнять Наталья Васильева. В настоящее время Капусткина возвращается к своим обязанностям пресс-секретаря Хамовнического суда, о чем есть соответствующий приказ председателя Виктора Данилкина», – сообщила Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.



Ранее Васильева сообщала, что не будет писать заявление об уходе, а Мосгорсуд обещал не вводить против нее никаких санкций, в том числе не увольнять.