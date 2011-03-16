Цирк Никулина просит эвакуировать своих артистов из Японии

Руководство Московского цирка Никулина приняло решение прервать гастроил в Токио. Оно обратилось к МЧС РФ и авиаперевозчику "Аэрофлот" с просьбой вывезти из Японии своих артистов и животных.



"Сегодня мы, посоветовавшись с японскими партнерами, приняли решение прервать гастроли программы "Цирк-симфония", которые по плану должны были идти до 21 марта. Билет у нас был на 23 марта, но мы обратились за помощью к МЧС и "Аэрофлоту", чтобы вывезти быстрее артистов", - сообщил в среду РИА "Новости" заместитель директора цирка по международным связям Александр Огурцов.



В Токио находятся 50 артистов цирка Никулина, а также медведи, собаки и лошади.