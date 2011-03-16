Медведев: АЭС будет безопасной, если правильно выбрать место для строительства

Президент России Дмитрий Медведев считает, что атомная энергетика может быть безопасной, если правильно подобрано место расположения АЭС, ее проект и оператор.



Об этом он сообщил после переговоров с премьером Турции Реджепом Таийпом Эрдоганом, с которым обсуждалось, в частности, строительство Россией атомной электростанции в Турции.



«Все задаются вопросом: «Может ли ядерная энергетика быть безопасной», – сказал Медведев, упомянув ситуацию вокруг японской АЭС «Фукусима-1». - «Она может и является безопасной».



Главное, по словам президента, – это правильный выбор места расположения АЭС, ее проекта и оператора.