Детей, пострадавших от землетрясения в Японии, везут в Нижний Новгород

Детей из Японии, чьи семьи пострадали от сильнейшего землетрясения и цунами, ждут для прохождения реабилитации в Нижнем Новгороде. С этой инициативой выступила одна из крупных российских фирм, на базе которой работают японские коллеги.



Компания уже пригласила 10 детей в Нижний Новгород, сообщает "Комсомольская правда".



- Мы постараемся организовать интересную программу их пребывания в Нижнем Новгороде, чтобы они смогли пройти моральную реабилитацию и восстановить здоровье и силы, - сообщили в компании. - Мы гарантируем обеспечить детей всем необходимым, а также все расходы по перелету, проживанию и питанию наша компания возьмет на себя.