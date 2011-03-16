Следствие не может найти прямых улик по делу Политковской - Бастрыкин

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что прямых улик по делу об убийстве в 2006 году Анны Политковской уже не найти. По его словам, теперь следствие будет строиться на косвенных.



«Мы знаем, что не добудем прямых доказательств, но мы будем наращивать объем косвенных улик», – подчеркнул он.



По словам Бастрыкина, расследование продолжается, поэтому представители следствия в суде «будут убеждать присяжных, что кроме «видел – не видел», есть и другие доказательства».



Он напомнил, что присяжные оправдали обвиняемых в ходе предыдущего рассмотрения дела Политковской в суде.