Следствие не может найти прямых улик по делу Политковской - Бастрыкин
16 марта 2011, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что прямых улик по делу об убийстве в 2006 году Анны Политковской уже не найти. По его словам, теперь следствие будет строиться на косвенных.
«Мы знаем, что не добудем прямых доказательств, но мы будем наращивать объем косвенных улик», – подчеркнул он.
По словам Бастрыкина, расследование продолжается, поэтому представители следствия в суде «будут убеждать присяжных, что кроме «видел – не видел», есть и другие доказательства».
Он напомнил, что присяжные оправдали обвиняемых в ходе предыдущего рассмотрения дела Политковской в суде.