Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подал в суд на Life News

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков вновь судится со СМИ. Экс-градоначальник подал в Савеловский суд иск о защите чести и достоинства на сумму 200 тысяч рублей к Интернет-порталу Life News.



Иск подан в связи с распространением информации о том, что Лужков якобы требовал от президента Банка Москвы Андрея Бородина 750 млн долларов за продажу миноритарного пакета в кредитном учреждении. Об этом сообщил адвокат экс-мэра Алексей Мельников. Предварительная подготовка по иску назначена на 21 апреля, передает "Интерфакс".