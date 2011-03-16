Глава СК РФ Александр Бастрыкин: Хозяин Домодедово неизвестен

Личности ответственных за безопасность аэропорта Домодедово, где в январе 2011 года произошел теракт, установить крайне сложно. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.



Такое заявление глава Следственного комитета сделал, выступая на конференции «Развитие системы правоохранительных органов РФ» в северо-западном филиале Российской правовой академии Минюста. «Мы летаем из этого аэропорта, но не знаем, кто хозяин и с кого мы сегодня спросим про безопасность», - цитирует Бастрыкина РИА «Новости».



По словам главы СК РФ, несколько лет назад аэропорт "Домодедово" попадал в поле зрения Следственного комитета. Предполагалось, что объект подвергался рейдерскому захвату. В том расследовании фигурировали два лица, которые являются «зиц-директорами», отметил Бастрыкин.