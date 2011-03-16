В Москве насчитали шесть тысяч бомжей и бродяг

Власти Москвы насчитали более 6 тысяч бродяг и бомжей. Об этом свидетельствуют данные переписи, проведенной осенью 2010 года. Всего бомжей было насчитано 6067 человек.



"Это те, которых мы видели живыми. Но я думаю, бомжей в два раза больше", - заявил глава Департамента социальной защиты населения столицы Владимир Петросян. По словам Петросяна, около 500 бродяг были высланы из Москвы за счет городского бюджета. "Мы их отправляем, а через некоторое время они снова появляются в городе", - цитирует чиновника Интерфакс.