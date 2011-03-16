Путин рассказал о перспективах выстраивания границы с Украиной

Если Украина создаст зону свободной торговли вместе с Евросоюзом и вынуждена будет уступить по многим позициям, чувствительным для украинской экономики, то она будет рассчитывать, что эти товары пойдут на российский рынок. А Россия не сможет себе этого позволить себе сделать, и вынуждена будем начать выстраивать границу с данным

государством для того, чтобы саму Россию не завалили (дешевыми и некачественными- ред.) товарами. Об этом заявил Председатель Правительства России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске в ночь на 16 марта.

"И мы с коллегами – и с Белоруссией, и с Казахстаном – ясно отдаём себе в этом отчёт. Я уверен, что и Казахстан, и Беларусь немедленно поставят перед Россией вопрос о закрытии таможенных границ",- отметил, в частности, Председатель Правительства России.

"Не надо быть экспертом, чтобы понять, что последствия будут тяжёлыми",- добавил он.

По словам Владимира Путина, существует весьма плохой сценарий развития межгосударственных (скорее всего, здесь имелось ввиду российско-украинских - ред.) взаимоотношений в данной связи.

Также в контексте данного разговора Владимир Путин напомнил, что сегодня Украина ведёт переговоры по созданию с Евросоюзом зоны свободной торговли. Уровень таможенной защиты, который Украина выговорила себе при вступлении в ВТО (при этом Владимир Путин не назвал абсолютных цифр - ред.), более чем в 2 раза ниже, чем единый таможенный тариф Белоруссии, России и Казахстана. И даже в случае присоединения России к ВТО на тех основаниях, которые "мы для себя сейчас тоже уже определили с нашими партнёрами по переговорам в ВТО", он (тариф- ред.) почти не изменится: он будет тоже в 2 раза выше, чем украинский.

"Выйти на европейский рынок с традиционными товарами – довольно сложно, а сбросить на наш рынок товары не удастся. И это плохой сценарий развития событий, в том числе я имею в виду и характер наших межгосударственных отношений. А вот вести переговоры с Евросоюзом в формате Единого экономического пространства либо Таможенного союза – это совсем другое дело. И позиции совсем другие, гораздо более выигрышные", - отметил Председатель Правительства России.

И всё же, по словам Владимира Путина, всё выше упомянутое является суверенным решением украинского государства.

"Мы приветствовали бы переговоры с Украиной по этому вопросу и будем к этому стремиться, будем разговаривать с нашими партнёрами",- добавил российский премьер.