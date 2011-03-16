В школах России с 1 сентября 2011 года вступают в силу новые санитарные правила

Во всех школах России с 1 сентября 2011 года вступают в силу новые санитарные правила, выполнять которые будут все построенные и только проектируемые школы, независимо от их формы собственности.

Согласно новым санитарным правилам, начальные классы рекомендуется размещать в отдельном блоке и с выходом на участок. Для первых классов продленка должна быть только с тихим часом, а спальни для мальчиков и девочек - раздельными.



Начинать первый урок рекомендовано не ранее 8 часов утра. А заниматься - только пять дней в неделю, без оценок и домашних заданий. При этом, по количеству учеников класс не должен превышать 25 человек.

А на каждого ученика в классе должно приходиться не менее 2,5 кв. метра, минимальная высота школьных помещений не может быть ниже 3,6 кв. метра.



Все новые санитарные нормы рассчитываются для школ, которые проводят занятия только в одну смену. Школам, у которых пока нет такой возможности, рекомендовано во вторую смену обучать только 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 10-е классы. В три смены обучение запрещено.



Предельно допустимая нагрузка учеников, например, для 10-11-х классов, должна составлять не более 37 часов при пятидневном обучении, при этом, профильное обучение не должно увеличивать часы нагрузки.



В новых правилах особо говорится о школьной территории, которая должна быть огорожена забором и озеленена не менее чем наполовину. Площадки для игр должны быть с твердым покрытием, а футбольное поле должно иметь травяной покров. При устройстве беговых дорожек необходим дренаж. Школам, построенным по старым проектам, рекомендовано оборудовать спортзалы раздевалками, снарядными, душевыми и туалетами.



Если у школы нет своего стадиона или площадки, то по новым правилам, уроки физкультуры разрешается проводить на тех площадках и стадионах, которые располагаются недалеко от школы.



При проектировании новых школьных зданий кроме площадки и футбольного поля будут создаваться зоны отдыха на территории пришкольного участка, а также еще и санитарные комнаты.

В новых школах актовые залы будут с артистическими уборными, кинопроекционными комнатами, пишет Российская газета. В новых проектах планируются обязательные помещения для хранения костюмов и музыкальных инструментов. Библиотеки станут просторнее и теперь они будут справочно-информационными центрами.



