Путин: уровень безопасности белорусской АЭС будет высоким

Уровень безопасности белорусской АЭС будет весьма высоким, заявил Председатель Правительства России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске в ночь на 16 марта.

Как следует из его слов, современные системы защиты данной станции позволят обеспечивать ее безопасность и без внешних источников. В контексте данного разговора Путин также напомнил о проведенном 15 марта в Москве совещании по безопасности АЭС

"Я специально собрал экспертов для того, чтобы поговорить с ними и о

нашем сотрудничестве по этому направлению - имею в виду планы

строительства атомной электростанции, и по Беларуси. Мы об этом

поговорим поподробнее. Но сразу могу сказать, что те проекты, которые мы

с вами обсуждаем и собираемся реализовывать, – это, конечно, проекты

самого последнего поколения и уровень защищённости, конечно, намного

выше, несмотря даже на то, что Белоруссии не находится в такой

сейсмической зоне, как Япония. Японские реакторы – это американский

реактор 40-летней давности. Мы говорим о совсем новых технологиях",

-отметил Путин

Напомним, 15 марта после заседания Совета Министров Союзного государства в Минске было подписано белорусско-российское соглашение по строительству АЭС.

Также напомним, что утром Заместитель министра иностранных дел Литвы

Эвалдас Игнатавичюс вручил 14 марта ноту протеста белорусскому послу

Владимиру Дражину. Как сообщили в литовском министерстве иностранных

дел, Литва выразила протест в связи с заявлениями представителей властей

Беларуси о том, что отчет о потенциальном воздействии будущей

белорусской АЭС на окружающую среду якобы не вызвал претензий у

литовской стороны.





"Литва вновь заявляет о том, что Белоруссия не завершила работу по

оценке воздействия на окружающую среду планируемого проекта

строительства АЭС в соответствии с общепринятыми международными

правовыми нормами, не организовала общественные обсуждения в Литве и

двусторонние консультации, как того требует международная Конвенция

Эспо", - отмечается в ноте протеста.