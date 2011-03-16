Путин: уровень безопасности белорусской АЭС будет высоким
16 марта 2011, 08:39 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Уровень безопасности белорусской АЭС будет весьма высоким, заявил Председатель Правительства России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске в ночь на 16 марта.
Как следует из его слов, современные системы защиты данной станции позволят обеспечивать ее безопасность и без внешних источников. В контексте данного разговора Путин также напомнил о проведенном 15 марта в Москве совещании по безопасности АЭС
"Я специально собрал экспертов для того, чтобы поговорить с ними и о
нашем сотрудничестве по этому направлению - имею в виду планы
строительства атомной электростанции, и по Беларуси. Мы об этом
поговорим поподробнее. Но сразу могу сказать, что те проекты, которые мы
с вами обсуждаем и собираемся реализовывать, – это, конечно, проекты
самого последнего поколения и уровень защищённости, конечно, намного
выше, несмотря даже на то, что Белоруссии не находится в такой
сейсмической зоне, как Япония. Японские реакторы – это американский
реактор 40-летней давности. Мы говорим о совсем новых технологиях",
-отметил Путин
Напомним, 15 марта после заседания Совета Министров Союзного государства в Минске было подписано белорусско-российское соглашение по строительству АЭС.
Также напомним, что утром Заместитель министра иностранных дел Литвы
Эвалдас Игнатавичюс вручил 14 марта ноту протеста белорусскому послу
Владимиру Дражину. Как сообщили в литовском министерстве иностранных
дел, Литва выразила протест в связи с заявлениями представителей властей
Беларуси о том, что отчет о потенциальном воздействии будущей
белорусской АЭС на окружающую среду якобы не вызвал претензий у
литовской стороны.
"Литва вновь заявляет о том, что Белоруссия не завершила работу по
оценке воздействия на окружающую среду планируемого проекта
строительства АЭС в соответствии с общепринятыми международными
правовыми нормами, не организовала общественные обсуждения в Литве и
двусторонние консультации, как того требует международная Конвенция
Эспо", - отмечается в ноте протеста.