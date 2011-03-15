Кремль предлагает ввести в УК отсрочку наказания для наркоманов

В ближайшее время в Госдуму президентом будет внесен большой пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающий либерализацию законодательства.



Авторы законопроекта предлагают повысить верхний порог для преступлений небольшой и средней тяжести до трех лет (сейчас два года). В пакете предусмотрен и новый вид наказания – принудительные работы. Принудительные работы назначаются и в случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ, при этом три дня исправительных работ приравниваются к одному дню принудительных, сообщает Газета.ру. Еще одно нововведение — отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.



Законопроект предлагает декриминализировать часть 1 статьи 188 «Контрабанда», предусматривающую ответственность за так называемую товарную контрабанду. Также декриминализируется контрабанда алкогольных товаров и валютных ценностей. Одновременно предлагается увеличить сумму крупного ущерба в связи с неуплатой таможенных платежей, взимаемых с физического лица, с 500 тыс до 1 млн рублей.