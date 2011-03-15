С гастролями в Японию собирается хор имени Пятницкого

В Японию для участия в фестивале русской культуры поедут хор имени Пятницкого, цирк, хоровая капелла мальчиков, этнические ансамбли, театр, балетная группа и другие исполнители.



Министерство культуры РФ приняло решение не отменять фестиваль, несмотря на трагические последствия землетрясения и цунами в Японии.



Японский оргкомитет фестиваля на днях подтвердил, что по-прежнему готов принять российских артистов, сообщил президент общества "Россия-Япония" Игорь Романенко изданию "Маркер".



«Они, конечно, хотят, чтобы нормальная жизнь продолжалась», – сказал он изданию. Изначально планировалось, что фестиваль начнется в мае и пройдет по 25 городам Японии. Гастроли планировались в том числе в городе Фукусима, где произошло несколько взрывов на АЭС.