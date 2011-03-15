Суд отказал Батуриной в иске о защите чести и достоинства

Арбитражный суд Москвы отказал супруге бывшего мэра Москвы Елене Батуриной в удовлетворении иска о защите чести и достоинства. Иск был связан с передачей "Дело в кепке" телекомпании НТВ.



В передаче утверждалось, что Батурина якобы повлияла на решение по прокладке трассы Москва-Петербург через Химкинский лес, а также о строительстве компанией ИНТЕКО дороги к своим объектам за счет средств городского бюджета.



На судебном заседании во вторник представители Батуриной заявили, что телепрограмма была направлена на очернение чести и деловой репутации Елены Батуриной. В свою очередь представитель НТВ заявил, что в большинстве фрагментов из передачи не содержится какой-либо информации о деятельности истца, а фразы из программы, в которых фигурирует имя Батуриной, не порочат истицу.