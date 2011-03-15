"Аэрофлот" запустил новый продукт - "Деловой проездной", предназначенный для пассажиров, часто летающих между Москвой и Санкт-Петербургом.



"Деловой проездной" предназначается для перелетов между Москвой и Санкт-Петербургом и может включать в себя 2, 4 или 8 поездок в обе стороны (максимум 16 полетных сегментов)", - отмечается в сообщении пресс-службы авиакомпании.



Первая поездка по данному проездному может осуществляться как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга, затем использование проездного должно осуществляться в порядке следования купонов электронного билета, поясняется в сообщении. Стоимость проездного зависит от количества приобретаемых в его рамках перелетов.