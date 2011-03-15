В Москве скончался известный режиссер Леонид Агранович

Известный режиссер и сценарист Леонид Агранович скончался в Москве на 96-м году жизни. Похороны режиссера состоятся в 12:00 мск в четверг, 17 марта, на Ваганьковском кладбище.



Леонид Агранович умер утром 15 марта, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.



Известные режиссерские работы Аграновича - "Человек, который сомневается", "Случай из следственной практики", "Свой", "Щит города" и "Срок давности". Кроме того, он написал сценарии фильмов "Человек родился", "В твоих руках жизнь", "Им покоряется небо" и "Обвиняются в убийстве".