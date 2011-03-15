Фильм о Ходорковском покажут в Европарламенте

23 марта в здании Европарламента продемонстрируют фильм «Ходорковский». На показе будут присутствовать режиссер фильма Кирилл Туши, а также члены команды защиты Михаила Ходорковского.



Об этом сообщает пресс-центр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Показ в Евпропарламенте будет первым после Берлинского кинофестиваля. Перед показом фильма на Берлинском кинофестивале был взломан офис Туши и похищены дополнительные материалы и одну из копий фильма. Но у режиссера осталась другая и фильм показали на кинофестивале.