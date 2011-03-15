25 млрд руб выведено за рубеж из системы ЖКХ - контрольное управление президента

Из российской сферы ЖКХ за два года за рубеж было выведено 25 миллиардов рублей - и это только в Центральном федеральном округе. Такие факты вскрыло контрольное управление президента РФ.



Об этом сообщил начальник контрольного управления президента Константин Чуйченко на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым.



В связи с этим президент Медведев поручил правоохранительным структурам и главам регионов провести тотальную проверку сферы ЖКХ на предмет выявления финансовых нарушений.