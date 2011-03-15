В Москве возможно небольшое землетрясение - прогноз ученых

Ученые прогнозируют небольшое землетрясение в Москве. Специалисты предупреждают, что сила подземных толчков может составить 5 баллов.



Заместитель директора Института физики земли им.Шмидта Евгений Рогожин пояснил, что Земля сейчас вошла в фазу повышенной сейсмической активности, а после событий в Японии такие события возможны.



Но, по словам Е.Рогожина, ни о какой шкале Рихтера речи не идет, мы говорим просто о баллах по макросейсмической шкале. "По шкале Рихтера 5 – это очень большое событие, такого в Москве не будет, это здесь просто невозможно. Что здесь возможно на самом деле? Собственно, ощутимые землетрясения в Москве, в Московском регионе, в центральной России отсутствуют. А вот имеются сотрясения, которые доходят от дальних землетрясений, из зоны Карпат, это в районе Бухареста, Румыния. Там время от времени происходят сильные глубокие землетрясения, которые ощущаются в Москве, как раз с интенсивностью где-то 3-4-5 баллов", - уточнил Е.Рогожин, продолжив, что землетрясения, которые ощущаются в Москве, происходят с периодичностью примерно раз в 30-50 лет.



Последнее ощутимое сотрясение в Москве было в 1977 году, которое произошло "в зоне Вранча, в районе Карпат, оно глубокое было, примерно 140 километров глубиной был очаг. И вот эти волны дошли до Москвы. Были ощущения не очень приятные, особенно на верхних этажах, раскачивались люстры, открывались двери, потрескивала мебель, что-то там сдвинулось даже. Люди напугались. Многие выбежали на улицу. Но ни разрушений, ни жертв в связи с этим землетрясением не было", - рассказал ученый.



Е.Рогожин отметил, что сегодня трудно говорить о том, будет ли опасно землетрясение для Москвы и ее жителей, если оно произойдет. Город сильно изменился с 1977 года, построено много высокоэтажных зданий. Из-за колебаний почвы эти здания могут повести себя непредсказуемо, то есть, "мы не знаем, как они раскачаются, не попадут ли они в резонанс", хотя сотрясения и слабые, но длиннопериодичные, передают Вести.ру.