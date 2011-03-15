В Риге в среду пройдет шествие ветеранов СС

В Риге административный районный суд отменил запрет гордумы на проведение шествия в память латышских легионеров, воевавших на стороне гитлеровской Германии.



Шествие ветеранов СС, которое является в Риге ежегодным, планирует проводить организация Daugavas vanagi Latvija в среду.



На заседании суда представители полиции признали, что им будет легче обеспечить общественный порядок, если шествие будет официально разрешено. В свою очередь представители думы не смогли представить веские аргументы для запрета мероприятия.