Жители Камчатки скупают дозиметры: в считанные дни они стали дефицитом

После аварии на АЭС в Японии на Камчатке возник ажиотажный спрос на дозиметры. Несмотря на то, что мониторинг радиационного фона в регионе проводится постоянно, жители предпочитают проверять его самостоятельно.



Хотя цена на прибор достаточно высока - 5300 рублей, агентство "Интерфакс" со ссылкой на сотрудников сети магазинов "Медтехника" сообщает, что за минувшие выходные в торговых точках были проданы все дозиметры, а половина новой партии, завезенной после этого, была раскуплена по предварительным заказам.