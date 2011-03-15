Глава Росатома Сергей Кириенко на совещании у премьер-министра РФ Владимира Путина по ситуации в Японии сообщил, что Япония не принимает самолет с российскими атомщиками.



По словам главы Росатома, российские специалисты-атомщики, отправившиеся в Японию в связи с чрезвычайной ситуацией на АЭС "Фукусима", пока не могут туда добраться, поскольку японская сторона не принимает самолет. "Наши специалисты больше десяти часов сидят в Хабаровске", - сказал он и продолжил, что на борту МЧС находятся два специалиста мирового уровня, "это люди, которые имеют опыт устранения чернобыльской катастрофы", цитируе слова С.Кириенко РИА Новости.