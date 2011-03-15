Президент РФ произвел кадровые изменения в ФСКН

Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ «Об освобождении от должности и назначении на должность сотрудников Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков», сообщает пресс-служба Кремля.



Указом президент РФ освободил от должности генерал-майора полиции Латыпова Виктора Ямигнуровича, начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Карелия;

генерал-майора полиции Мохова Евгения Алексеевича, заместителя начальника организационно-контрольного управления Организационно-административного департамента Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков – начальника инспекции;

генерал-майора полиции Сухова Алексея Петровича, референта директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

Президент России назначил полковника полиции Пономарева Валерия Валентиновича – заместителем начальника организационно-контрольного управления Организационно-административного департамента Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков – начальником инспекции;

полковника полиции Семочкина Игоря Альбертовича – заместителем руководителя аппарата Государственного антинаркотического комитета – начальником управления по Уральскому федеральному округу.