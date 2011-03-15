Управление делами президента России (УДП) выставило на продажу гостиничный комплекс "Шуйская Чупа" в Карелии, где любил отдыхать Б.Н.Ельцин, об этом сообщается на сайте УДП.



На продажу выставлены: трехэтажное здание гостиницы, теннисный корт, одноэтажный жилой дом, здание узла связи, четыре коттеджа, пирс. Общая площадь резиденции составляет около 50 гектаров. Начальная цена составит 285,6 миллиона рублей. Торги назначены на 15 апреля 2011 года.



Напомним, управляющий делами президента РФ Владимир Кожин еще в декабре 2010 года заявил, что госрезиденцию Б.Н.Ельцина в Карелии на берегу озера Укшозеро предполагается продать, он сказал: "Мы выставим на торги государственную резиденцию "Шуйская Чупа" в Карелии. После Бориса Николаевича Ельцина она практически не использовалась по назначению". По его словам, будут проданы и другие объекты, которые "не имеют прямого отношения к обеспечению работы высших должностных лиц страны".