Генеральная прокуратура проверит информацию Медведева о подпольных казино
15 марта 2011, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Генпрокуратура России проверит информацию о подпольных казино.
"Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева о противодействии незаконному игорному бизнесу Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка дал указание подчиненным прокурорам провести дополнительные проверки исполнения законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, а также исполнения законов правоохранительными и контролирующими органами по пресечению противоправных действий в этой сфере", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Юрий Чайка особо обратил внимание на необходимость проверки информации о «подпольных» казино, размещенной в сети Интернет на сайтах gdecasino.ru, forumcasino.ru и других подобных.