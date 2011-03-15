Генеральная прокуратура проверит информацию Медведева о подпольных казино

Генпрокуратура России проверит информацию о подпольных казино.

"Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева о противодействии незаконному игорному бизнесу Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка дал указание подчиненным прокурорам провести дополнительные проверки исполнения законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, а также исполнения законов правоохранительными и контролирующими органами по пресечению противоправных действий в этой сфере", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Юрий Чайка особо обратил внимание на необходимость проверки информации о «подпольных» казино, размещенной в сети Интернет на сайтах gdecasino.ru, forumcasino.ru и других подобных.