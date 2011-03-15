Страны G8 не смогли договорится о военном вторжении в Ливию

Сегодня глава МИД Франции Ален Жюпе заявил, что страны G8 не смогли договориться о возможном военном вмешательстве в ситуацию в Ливии.



Накануне в Париж прибыли министры иностранных дел "большой восьмерки" для участия в министерской встрече. В состав G8 входят такие страны, как Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония. В эфире радиостанции "Европа-1" главав МИД Франции рассказал, что ему не удалось убедить министров иностранных дел стран "восьмерки" в необходимости такого вмешательства в дела Ливии.



Напомним, в Ливии с середины февраля идут народные выступления, оппозиция требует ухода правящего в стране более 40 лет Муаммара Каддафи.