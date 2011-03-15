Бывший солист группы Modern Talking Томас Андерс обратился в ГУВД Москвы

Немецкий испольнитель Томас Андерс обратился в ГУВД Москвы с заявлением о нарушении его авторских и смежных прав, в заявлении Андерс потребовал возбудить уголовное дело в отношении бизнесмена Сергея Полонского.



Адвокат Томаса Андерса Сергей Жорин сообщил СМИ, что поводом для заявления послужило, что новый видеоклип Андерса был без его разрешения и согласия размещен на сайтах "Mirax Group" и башни "Федерация".



"В своем заявлении мы просим возбудить уголовное дело по ст.146 УК РФ в отношении Полонского. По данной статье бизнесмену может грозить до шести лет лишения свободы, а также до 5 млн рублей штрафа", - пояснил Сергей Жорин.



По данным СМИ, Бывший солист группы Modern Talking Томас Андерс намерен подать гражданский иск о возмещении нанесенного ему морального вреда.