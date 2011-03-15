Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить сроки реконструкции здания центрального "Детского мира" на Лубянке до 2013 года. По этому вопросу мэр подписал соответствующее распоряжение.



Согласно подписанному столичным мэром документу, "новый срок окончания реконструкции здания магазина "Детский мир" по адресу Театральный проезд, владение 5, строение 1 перенесён на 2013 год", сообщает сайт администрации города.



По плану реконструкции, торговые площади "Детского мира" должны расшириться - с 19 тыс кв.м до почти 40 тыс кв.м., а общая площадь здания возрастет с 57,5 тыс кв.м до 74 тыс кв.м.