Транспортный контроль на белорусско-российской границе отменят с 1 апреля

Транспортный контроль на белорусско-российской границе будет отменен с 1 апреля нынешнего года, на пресс-конференции в Минске 14 марта заявил первый вице-премьер Правительства России Игорь Шувалов.

При этом, по его словам, 7 апреля будет проведено заседание Комиссии Таможенного союза- наднационального органа Таможенного союза Белоруссии, России и Казахстана, в задачи которого будет убедиться, что «транспортный контроль на белорусско-российской границе действительно снят».

Также Игорь Шувалов сообщил, что на прошедшем 14 марта в Минске заседании Комиссии Таможенного союза представители Министерств транспорта Белоруссии и России информировали заинтересованные стороны по данному вопросу.

«Минтрансы докладывали о том, что найдено согласованное решение»,-

отметил, в частности, первый вице-премьер Правительства России.

Напомним, что 14 марта в Минске состоялось заседание Комиссии

Таможенного союза. Белорусскую делегацию возглавил Заместитель

Премьер-министра Республики Беларусь Сергей Румас.

На заседании было осуществлено рассмотрение вопросов, включенных в

повестку дня внеочередного заседания Межгосударственного Совета ЕврАзЭС

(Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав правительств 15 марта.

Были также обсуждены вопросы, касающиеся проекта Соглашения о

сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам

деятельности представительств таможенных служб государств – членов

Таможенного союза, информационного обеспечения контроля таможенного

транзита на таможенной территории Таможенного союза.

Стороны рассмотрели вопросы о совершенствовании организации Комиссии

Таможенного союза, об устранении требований к белорусским перевозчикам о

наличии разрешений на перевозку грузов в/из третьих стран в пределах

таможенной территории Таможенного союза, а также об информационном

взаимодействии между транспортными службами Белоруссии и России.