Транспортный контроль на белорусско-российской границе отменят с 1 апреля
15 марта 2011, 07:54 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Транспортный контроль на белорусско-российской границе будет отменен с 1 апреля нынешнего года, на пресс-конференции в Минске 14 марта заявил первый вице-премьер Правительства России Игорь Шувалов.
При этом, по его словам, 7 апреля будет проведено заседание Комиссии Таможенного союза- наднационального органа Таможенного союза Белоруссии, России и Казахстана, в задачи которого будет убедиться, что «транспортный контроль на белорусско-российской границе действительно снят».
Также Игорь Шувалов сообщил, что на прошедшем 14 марта в Минске заседании Комиссии Таможенного союза представители Министерств транспорта Белоруссии и России информировали заинтересованные стороны по данному вопросу.
«Минтрансы докладывали о том, что найдено согласованное решение»,-
отметил, в частности, первый вице-премьер Правительства России.
Напомним, что 14 марта в Минске состоялось заседание Комиссии
Таможенного союза. Белорусскую делегацию возглавил Заместитель
Премьер-министра Республики Беларусь Сергей Румас.
На заседании было осуществлено рассмотрение вопросов, включенных в
повестку дня внеочередного заседания Межгосударственного Совета ЕврАзЭС
(Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав правительств 15 марта.
Были также обсуждены вопросы, касающиеся проекта Соглашения о
сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам
деятельности представительств таможенных служб государств – членов
Таможенного союза, информационного обеспечения контроля таможенного
транзита на таможенной территории Таможенного союза.
Стороны рассмотрели вопросы о совершенствовании организации Комиссии
Таможенного союза, об устранении требований к белорусским перевозчикам о
наличии разрешений на перевозку грузов в/из третьих стран в пределах
таможенной территории Таможенного союза, а также об информационном
взаимодействии между транспортными службами Белоруссии и России.