В целях создания наиболее благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли, обеспечение единых требований к организации и осуществлению торговой деятельности, доступности товаров для населения, формирования конкурентной среды, поддержки отечественных производителей товаров, Министерством торговли Республики Беларусь начат сбор и изучение материалов, необходимых для подготовки проекта Закона Республики Беларусь «О торговле», сообщили журналистам в ведомстве.

Вместе с тем, данная мера не является единственной, которая

прорабатывается в республике для улучшения правил реализации продукции.

Да и в целом в настоящее время Министерство торговли Республики Беларусь

продолжает работу, направленную на создание наиболее благоприятных

условий для осуществления предпринимательской деятельности, что будет

способствовать развитию предпринимательской деятельности и расширению

розничной торговой сети.