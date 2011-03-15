В Белоруссии готовится новый закон "О торговле"
15 марта 2011, 07:15 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
В целях создания наиболее благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли, обеспечение единых требований к организации и осуществлению торговой деятельности, доступности товаров для населения, формирования конкурентной среды, поддержки отечественных производителей товаров, Министерством торговли Республики Беларусь начат сбор и изучение материалов, необходимых для подготовки проекта Закона Республики Беларусь «О торговле», сообщили журналистам в ведомстве.
Вместе с тем, данная мера не является единственной, которая
прорабатывается в республике для улучшения правил реализации продукции.
Да и в целом в настоящее время Министерство торговли Республики Беларусь
продолжает работу, направленную на создание наиболее благоприятных
условий для осуществления предпринимательской деятельности, что будет
способствовать развитию предпринимательской деятельности и расширению
розничной торговой сети.