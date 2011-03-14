В Москве откроется библиотека потребителя

Библиотека потребителя - это совместный проект ГУП Москвы “Московское качество”, Межрегиональной общественной организации Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль», Объединения потребителей России, приуроченный ко Всемирному дню потребителя (15 марта), сообщила "Аргументам.ру" пресс-секретарь ОЗПП Юлия Шарапова.

“Мы не собираемся подменять собой Роспотребнадзор и другие организации ”, - сообщил заместитель генерального директора ГУП Москвы “Московское качество” Игорь Назаров. “Библиотека - исключительно просветительский проект, призванный давать актуальную картину состояния московского потребительского рынка”, - добавил Назаров.

В фонды новой библиотеки войдут национальные стандарты, технические регламенты, законы, санитарные нормы и правила и иная нормативно-техническая документация по вопросам защиты прав потребителей. Также в библиотеке будут храниться данные по экспертизам продуктов питания, которые проводились в последние годы. В библиотеке будет работать круглосуточный телефон горячей линии, по которому любой гражданин сможет оставить свое обращение. Дежурные консультанты будут внимательно изучать каждую заявку и давать свои рекомендации потребителям.

Для посетителей библиотеки будет обеспечен и доступ в Интернет. Всемирная сеть пригодится, если нужного документа не окажется в фондах библиотеки.



Как сообщают организаторы, в основном, библиотека ориентирована на оказание помощи по вопросам связанным с качеством и безопасностью продуктов питания. Все обращения граждан эксперты будут фиксировать. В случае необходимости, специалисты и юристы будут оказывать всестороннее содействие потребителям. В особо вопиющих случаях сотрудники Межрегиональной общественной организации Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» готовы проводить выездные проверки.

На базе библиотеки потребителя будет работать и школьный лекторий. В рамках курса ОБЖ дети смогут всем классом придти в библиотеку потребителя и получить основные навыки общения с персоналом магазина в случае возникновения “экстремальной” ситуации. В рамках занятий эксперты расскажут о реальных случаях нарушения прав потребителей и вариантах выхода из них.