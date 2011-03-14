Медведев поздравил патриарха с 35-летием архиерейской хиротонии

Президент России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с 35-летием архиерейской хиротонии.



«Вы нашли свое призвание в священнослужении и с огромной ответственностью несете эту высокую миссию. Ваш пастырский путь, во многом определенный именем святого равноапостольного просветителя Кирилла, является примером крепости духа, искренней заботы о благе людей и преданности Русской православной церкви и Отечеству», — цитирует слова поздравительной телеграммы главы государства, которую публикует пресс-служба Кремля.