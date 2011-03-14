В центре Костромы милиционеры обнаружили в старом доме подпольное казино. В момент проведения операции по разоблачению заведения в игорном доме был обнаружен депутата местной городской думы.



Как сообщает РИА Новости, 10 марта в нелегальном игорном клубе должен был состояться турнир по покеру.

Приглашения участникам рассылались через смс-сообщения. Причем приглашались только те посетители, в которых клуб был уверен. На месте сотрудники МВД в помещении нашли карты, фишки и зеленое сукно с разметкой, выполнявшее роль игрового поля. Решается вопрос о возбуждении в отношении организаторов покерного турнира уголовного дела по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), предусматривающей в качестве наказания арест до шести месяцев.



