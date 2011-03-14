Экологи Москвы будут требовать отставки главы Минтранса Игоря Левитина

Экологи Москвы готовятся провести санкционированный с властями пикет с требованием отставки главы Минтранса Игоря Левитина. Активисты будут собирать подписи за отставку министра транспорта.

Как сообщил "Интерфаксу" активист движения "В защиту Химкинского леса" Ярослав Никитенко, в пикете будут принимать около 10 человек. Они развернут транспаранты с перечеркнутым портретом И.Левитина, а также плакаты с лозунгами: "Коррупционеров - под суд!" и "Левитина - в отставку!". Митинг санкционирован с московскими властями, уточнил Никитенко. О его дате пока не сообщается.