Мосгорсуд: майор-убийца Евсюков не будет возвращен из Заполярья

Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщает сегодня, что Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу Дениса Евсюкова, осужденного пожизненно за расстрел людей в супермаркете.



Суть жалобы бывшего майора милиции Евсюкова состояла в оспаривании отказа этапировать его из колонии "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе ближе к Москве. Экс-милиционер останется отбывать наказание в колонии особого режима. Напомним, что отец бывшего начальника ОВД "Царицыно" ранее также оспаривал этапирование сына в ЯНАО, однако суд отказал и ему, а впоследствии Мосгорсуд тоже признал данное решение законным.