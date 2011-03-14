Продавцов сим-карт обяжут снимать копии паспортов покупателей

Министру связи и массовых коммуникаций Игорю Щеголеву направлено письмо от депутатов Госдумы Владимира Горбачева и Владимира Мединского с предложением издать нормативные акты, которые обязывали бы продавцов сим-карт для мобильных телефонов делать копии паспортов покупателей.

Как сообщает сайт депутата Мединского, эта мера позволит решить проблему "телефонного терроризма". С депутатами согласен и независимый эксперт по мобильной связи Эльдар Муртазин.