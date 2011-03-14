Пику одной из гор Киргизии дали имя Владимира Путина. Соответствующий закон был подписан президентом Киргизии Розой Отунбаевой 11 марта, сообщает сайт президента Киргизии.



Теперь имя российского премьера будет носить ранее безымянная вершина Киргизского хребта в Московском районе Чуйской области. Высота Пика Владимира Путина составляет 4446 метров.



Сегодня в Киргизии кроме Пика Путина существует еще одна вершина, названная в честь Бориса Ельцина - экс-президента России. Пик Ельцина появился в Иссык-Кульской области в 2002 году, а его высота - 3,5 тысячи метров.