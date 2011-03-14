Выходных на майских праздниках будет в два раза больше

В связи с переносом рабочих дней из-за празднования 1 мая и Дня Победы россияне будут отдыхать в мае два раза по три дня, сообщил глава Роструда Юрий Герций.



По словам Герция, в связи с переносом 1 мая, которое выпадает на воскресенье, россияне будут отдыхать три дня подряд - с 30 апреля по 2 мая включительно. Далее, будут выходные с 7 по 9 мая, так как День Победы выпадает на понедельник. Как отметил глава Роструда Юрий Герций, на отпусках граждан это не отразится, в связи с тем, что в трудовом законодательстве предусмотрено, что отпуск предоставляется сотрудникам исходя из календарных, а не рабочих дней.