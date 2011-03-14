В Перми на избирательных участках умерли две женщины

В Перми во время выборов депутатов Пермской городской думы V созыва скончались две женщины. Как сообщили в пресс-службе УВД города, причины их смерти пока не установлены.



Инцидент произошел 13 марта. Как сообщает "Интерфакс", утром на одном из избирательных участков Перми скончалась 80-летняя женщина. А в другом районе был зарегистрирован еще один случай смерти - скончалась женщина 1939 года рождения. Смерть произошла в результате остановки сердца: муж погибшей сообщил о сердечной недостаточности, которой страдала жена, - сообщает пресс-служба УВД Перми.