Путин: люди устали, но надеются на перемены

Премьер-министр Владимир Путин удовлетворен результатами прошедших в воскресенье региональных выборов, на которых возглавляемая им "Единая Россия" ожидаемо опередила своих конкурентов.

"Это, конечно, показатель доверия к власти вообще. Это значит, что люди, несмотря на то что многие устали, чувствуют нагрузку, и их можно понять, тем не менее, положительно оценивают результаты действий власти и выражают этим голосованием надежду на то, что ситуация будет меняться", – цитирует Путина РИА "Новости" журналистам в Томске.