15 процентов россиян боятся, что будут жить хуже

15% россиян ожидают в ближайшее время ухудшения своего материального положения. А почти половина респондентов (48%) считают, что их благосостояние останется на прежнем уровне.

В декабре 2010 года 37% россиян ответили, что представляют экономическое положение страны в ближайший год «ни хорошим, ни плохим», а свое собственное материальное положение граждане стабильно оценивают негативно, отмечают исследователи ГфК-Русь.

В конце 2010 года 22% респондентов считали, что за последний год их материальное положение ухудшилось, 57% не заметили изменений, 16% отметили улучшение.