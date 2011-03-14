15 процентов россиян боятся, что будут жить хуже
14 марта 2011, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
15% россиян ожидают в ближайшее время ухудшения своего материального положения. А почти половина респондентов (48%) считают, что их благосостояние останется на прежнем уровне.
В декабре 2010 года 37% россиян ответили, что представляют экономическое положение страны в ближайший год «ни хорошим, ни плохим», а свое собственное материальное положение граждане стабильно оценивают негативно, отмечают исследователи ГфК-Русь.
В конце 2010 года 22% респондентов считали, что за последний год их материальное положение ухудшилось, 57% не заметили изменений, 16% отметили улучшение.