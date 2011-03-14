Прощание с Виталием Вульфом пройдет 16 марта в Центральном доме литератора

Гражданская панихида по Виталию Вульфу состоится 16 марта в 11.00 в Центральном доме литератора. Свои соболезнования по поводу кончины известного телеведущего уже высказали первые лица государства.

Премьер-министр РФ Владимир Путин направил соболезнования гендиректору ВГТРК и главному редактору телеканала "Культура" в связи с кончиной телеведущего Виталия Вульфа, сообщает в понедельник пресс-служба правительства.

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Виталия Вульфа. Ушел из жизни яркий, творчески одаренный, душевно щедрый человек. Талант, безграничная преданность профессии снискали Виталию Яковлевичу славу одного из выдающихся деятелей отечественного театрального искусства, всей российской культуры", - говорится в телеграмме Путина.

"Мы навсегда сохраним добрую память об этом замечательном человеке - настоящем интеллигенте и подвижнике", - добавил премьер-министр.

Виталий Вульф скончался 13 марта в Москве после тяжелой болезни. Последний месяц жизни он провел в Боткинской больнице, а несколько дней назад его состояние резко ухудшилось, и он был переведен в реанимацию. В мае Вульфу исполнился бы 81 год. Похороны Виталия Вульфа пройдут 16 марта на Троекуровском кладбище.