На капремонт учреждений здравоохранения Медведев выделил из резерва 35,5 млн руб

Президент РФ Дмитрий Медведев выделил Минздравсоцразвития и Минобрнауки РФ из резервного фонда 35,45 миллиона рублей на капитальный ремонт учреждений здравоохранения и социального обслуживания.



По распоряжению Дмитрия Медведева, в Минздравсоцразвития РФ направляется сумма 25,47 миллиона рублей, из которых 3,57 миллиона рублей планируется направить на капитальный ремонт здания прачечной дома ребенка в Горно-алтайске для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики. На капремонт лечебного корпуса Брянской областной психиатрической больницы № 1 будет направлено еще 11,7 миллиона рублей. На капремонт спального корпуса Нагорновского психоневрологического интерната в Калужской области будет направлено 10,2 миллиона рублей, сообщает сайт Кремля.



Минобрнауки РФ получит 9,98 миллиона рублей, которые будут направлены на капитальный ремонт здания Городецкого детского дома в Нижегородской области.