Преподавателя МГУ приговорили к трем годам условно за взятку

Старший преподаватель факультета государственного управления МГУ Полина Сурина приговорена Пресненским судом Москвы к трем годам условно за взятку в размере 35 тысяч евро.

"Сурина признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) и приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Сутяпова.