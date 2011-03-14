Владимир Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения

Премьер-министр РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения вдову первого президента России Наину Ельцину. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь главы российского правительства Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Наина Ельцина родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области. В 1999 году получила международную премию "Оливер" - "За гуманизм сердца". Премия присуждается Фондом международной помощи ребенку "Фрэнк". Удостоена Национальной премии "Олимпия" в номинации "Честь и достоинство".