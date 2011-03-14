Выступая сегодня на селекторном совещании, глава МЧС Сергей Шойгу распорядился чаще информировать о радиационном фоне на Дальнем Востоке, это необходимо для пресечения различных слухов.



Глава МЧС сказал на совещании: "Чтобы избежать кривотолков, надо говорить правду, постоянно давать информацию в СМИ о радиационном фоне и доводить до населения. Рассказывать, что происходит и как происходит". Далее Сергей Шойгу выразил свое возмущение тем, что звучит разная информация от экспертов: "Сначала один эксперт выступает, потом – второй, и у каждого разная информация".



Министр далее сообщил, что "по всей территории РФ, граничащей с Японией, по всем направлениям установлен ежесуточный, а то и ежечасный мониторинг. Измерение проводит 71 станция Росгидромета". Сейчас никакой угрозы для России нет, подчеркнул Сергей Шойгу. По его словам, направление ветра из Японии в сторону Тихого океана "будет держаться в ближайшие трое суток, и ситуация будет только улучшаться".



Напомним, в Японии в результате страшных последствий катастрофического землетрясения и цунами в субботу на первом энергоблоке АЭС "Фукусима-1" произошел взрыв. А утром в понедельник взрыв произошел уже на третьем энергоблоке АЭС.



После всех произошедших взрывов на АЭС в Японии жители Приморья стали скупать в магазинах приборы для измерения уровня радиации.



