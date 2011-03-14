Делегация из всех московских префектов отправилась в Германию на семинар

В столичной городской администрации сообщили сегодня, что в Германию на семинар отправилась делегация из префектов всех административных округов Москвы.



Сотрудник горадминистрации уточнил: "Делегация примет участие в московско-берлинском семинаре "Современные методы и технологии работы ЖКХ и транспорта, реализации административной реформы и практики оказания госуслуг на городском и местном уровнях".



В делегацию также вошли заммэра Москвы Валерий Виноградов, представители департамента ЖКХ и благоустройства города, департамента внешнеэкономических и международных связей столицы, а также департамента транспортной и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба горадминистрации.