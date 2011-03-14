Президент Медведев не смог стать кандидатом в почетные граждане Санкт-Петербурга

Президент Дмитрий Медведев не вошел в шорт-лист кандидатов в почетные граждане Санкт-Петербурга. Администрация города была вынуждена отказать, так как выдвинувшая его благотворительная организация подала заявку на день позже срока.



На почетное звание претендуют четыре кандидатуры: директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, академик Анатолий Гранов, художественный руководитель Джазовой филармонии Давид Голощекин и председатель совета директоров «ЛенспецСМУ» Вячеслав Заренко.

Бывший президент Владимир Путин получил это звание в 2006 году. По словам Сухенко, заявка с именем нынешнего президента поступила в парламент 2 марта от социально-адаптационного центра для детей-инвалидов «Свет надежды». Сделано это было на день позже срока.