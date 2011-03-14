Председатель Верховного суда Ингушетии считает, что уволен за критику властей

Квалификационная коллегия судей (ККС) Ингушетии досрочно прекратила полномочия заместителя председателя Верховного суда республики Магомеда Даурбекова. Сам он уверен, что причина отставки - его конфликт с Евкуровым.

Поводом для решения ККС стало заявление совета судей о совершении Даурбековым дисциплинарного проступка. Его обвинили в принятии негуманного решения в отношении осужденного, впоследствии скончавшегося в СИЗО, а также в незаконном проведении собрания совета судей, сообщает "Коммерсант".

Зампред Верховного суда, в послужном списке которого процессы по многим резонансным делам, уверен, что ему мстят за публичную критику в адрес властей республики.