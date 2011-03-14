Председатель Верховного суда Ингушетии считает, что уволен за критику властей
14 марта 2011, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Квалификационная коллегия судей (ККС) Ингушетии досрочно прекратила полномочия заместителя председателя Верховного суда республики Магомеда Даурбекова. Сам он уверен, что причина отставки - его конфликт с Евкуровым.
Поводом для решения ККС стало заявление совета судей о совершении Даурбековым дисциплинарного проступка. Его обвинили в принятии негуманного решения в отношении осужденного, впоследствии скончавшегося в СИЗО, а также в незаконном проведении собрания совета судей, сообщает "Коммерсант".
Зампред Верховного суда, в послужном списке которого процессы по многим резонансным делам, уверен, что ему мстят за публичную критику в адрес властей республики.